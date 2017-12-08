Sivil Toplum Kuruluşlarından "Kudüs" Tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması Samsun'un Bafra ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması Samsun'un Bafra ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Askerlik Şubesi önünde toplanan vatandaşlar Gençlik Caddesi'nden sloganlar eşliğinde yürüyerek Atatürk Meydanına geldiler. Burada okunan duanın ardından sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması Memur-Sen Samsun Bafra Temsilcisi Hamdi Yılmaz tarafından yapıldı. Yıldız, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesi elçiliğin taşınması kararı konusunda ABD yönetiminin denemeye çalıştığı girişim son derece tehlikelidir. 1879 Basel j-kongresi,1917 Balfor deklarasyonu, 1948 İsrail devleti ilanı. 1987'nin üzerinden 120 yıl geçti. 100 yıl sonra dedikleri Büyük İsrail hedeflerine ulaşamadılar, ulaşamayacaklar. Hesapları bozan birileri var. Kaderin üzerinde bir kader var. Şimdi yeni hamleler yapıyorlar ama başaramayacaklar. Muhammed'in ordusu aziz Müslüman Türk milleti olarak ayaktayız. Kudüs Filistin devletinin başkentidir. Allah'ın izni ile de böyle olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile basın açıklaması sonra erdi. Eyleme Kaymakam Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.