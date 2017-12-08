Sivilce tedavisinde doktor desteği şart

Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi doktorlarından Deri ve Zührevi Hastalıklar (Cildiye) Uzmanı Uzm. Dr. Fikret Kaya, kulakdan dolma bilgiler doğrultusunda yanlış yapılan sivilce tedavisinin vücutta iz bıraktığını belirterek uyarılarda bulundu.

Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi doktorlarından Deri ve Zührevi Hastalıklar (Cildiye) Uzmanı Uzm. Dr. Fikret Kaya

sivilce yani akne tedavisinde yapılan tıbbi doğrular hakkında bilgiler verdi. Uzm. Dr. Fikret Kaya, "Cilt hastalıklarından birisi olan sivilce (akne), genelde ergenlik döneminde başlar ve tedavi edilmediği takdirde kalıcı izler bırakabilir "dedi.

Kaya, "Cilt gereğinden sık ve sert temizleyicilerle ve sert sürtme hareketleriyle temizlenirse akne şiddetlenebilir. Cilt, sabah ve akşam olmak üzere, günde iki defa, cildi fazla tahriş etmeden düzenli olarak yıkanmalıdır. Böylece gözenekler açılır. Böylelikle cilt rahatlar. Sivilce tedavisi uzun sürelidir ve iyilşemesi geçtir. Tedaviye geç yanıt veren bir cilt hastalığıdır. Kısacası düzenli ve sabırlı bir tedavi uygulanır. Bunun için bir cildiye uzmanına başvurmanız gerekmektedir." diye konuştu. Feride İÇKİLLİ