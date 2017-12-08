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Sivilceleri Dert Etmeyin

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Sivilceleri Dert Etmeyin
Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek sivilceler ve azaltma yolları ile ilgili bilgiler verdi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek sivilceler ve azaltma yolları ile ilgili bilgiler verdi.

Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, "Sivilce sadece ergenlik dönemindeki kişileri etkilemiyor. Her yaş grubunda görülebilen sivilceler özellikle erişkinlerde ergenlik sivilcelerine göre daha da inatçı oluyor. Üstelik bu durum ergenlik döneminde hiç sivilce problemi olmayan erişkinler için son derece moral bozucu olabiliyor" dedi.

Gebelikte de bir takım hormonlarda artma görülmesini nedeniyle ve ciltte yağlanma artışından dolayı ciltte sivilcelenmeye veya var olan sivilcelerde artmaya sebep olabildiğini ifade eden Dr. Ertek, "Hamilelerde özellikle artan androjen hormonu ciltte sebase glandları uyarır ve sebum artışına neden olur bu da bakterilerin çoğalmasını, inflamasyonu kolaylaştırarak sivilce oluşmasına neden olabilir. Hamilelik döneminde sivilceler hafif, orta veya şiddetli düzeyde görülebilir. Hamileliğin sadece bir döneminde görülüp yok olabilir ya da gebeliğin sonuna kadar çıkmaya devam edebilir" diye konuştu.

Dr. Ata Nejat Ertek, sivilceleri azaltmak için şu öneriler de bulundu:

"Yüzünüzü ellerinizle nazikçe günde 2 kere sabunla ya da temizleme ürünü ile yıkayın. Yüzünüzü yıkadıktan sonra havluyla nazikçe kurulayın. Eğer ovalayarak kurlarsanız bu durum irritasyona neden olup ve sivilceyi arttırabilir. Nemlendirici kullanıyorsanız yağsız olmasına dikkat edin. Sivilceleri sıkmayın, ovalamayın patlatmayın. Bunlar sivilcelerin artmasına ve iz kalmasına sebebiyet verebilir. Hamilelikte beslenmenize de dikkat edin. Baharatlı, acılı besinler sivilcelerin artmasına neden olabilir. Sivilcelerinizin için aklı bildiğinize ürün kullanmayın. Bakım ürünü ile ilgili mutlaka bir uzmana danışın ve ondan sonra alıp kullanın. Çünkü bazı ilaçlar, kremler ya da jeller gebelik sırasında bebeğiniz açısından zararlı olabilir. Kadın doğum uzmanınız ve dermatoloji uzmanınız size gebelik sırasında uygulayabileceğiniz çözümler sunacaktır."

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