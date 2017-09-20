Sivrihisar’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96’ncı Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü gerçekleşen tören ile coşkuyla kutlandı.

Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü gerçekleşen tören ile coşkuyla kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Bakanlar Kurulunun Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara haricinde toplanmış olduğu tek yer olan Zaimağa Konağı'nda öğrencilerle buluşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, buradan törenin yapılacağı alana geçti. Hükümet Meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Ardından günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar yapıldı.

"Sivrihisar'ın tarihte çok onurlu ve saygın bir yeri vardır"

Kürsüye çıkarak Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü ile alakalı konuşan Başkan Yüzügüllü, bağımsızlığın kazanılmasında Sivrihisar'ın büyük bir rolü olduğunu ifade ederek, "Buram buram tarih, kültür kokan güzel ilçemiz Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü hepimize kutlu olsun. 96 Yıl öncesini düşündüğümüzde, bugün burada bulunmaktan, havasını solumaktan keyif aldığımız Sivrihisar'ın ne mücadeleler verdiğini anlayabiliriz. Sivrihisar millî mücadelemizin birçok aşamasına tanıklık etmiş, bağımsızlığımızın kazanılmasında çok önemli roller üstlenmiştir. Millî mücadelenin her safhasında kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle maddi ve manevi yardımını esirgememiş, bilfiil savaşa katılmıştır. Bu nedenle Sivrihisar'ın tarihte çok onurlu ve saygın bir yeri vardır" dedi.

Öğrencilerin yapmış olduğu halk oyunları ile devam eden tören, Mehter Takımı'nın performansı ile sona erdi.