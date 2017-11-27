Siyasette zor ve uzun hafta...

AK Parti'de değişim süreci 'rötarlı da olsa' devam ediyor.
Türkiye'nin son günlerde 'döviz ve altındaki çıkış'ın yanı sıra ABD ve NATO ile yaşadığı kriz 'iç siyasetteki dönüşümü' biraz geciktirse de, 'değişim kaçınılmaz görülüyor'.
Siyasette sıcak günlerin yaşanacağı bir haftaya girdiğimizin 'sinyalleri de' geldi zaten.
Aralarında Samsun'un da olduğu bazı illerin milletvekillerinin genel merkez tarafından görüşlerinin alınması, il başkanlıklarındaki değişikliklerle ilgili çalışmaların sürdüğünü gösteriyor.
Sonuç itibariyle anlaşılan o ki, Samsun'da 'gitsin mi, kalsın mı' çalışmaların yapıldığı iller arasında.
Bunu artık tahminin ötesinde bir gerçek olarak görüyor.
Bu elbette İl Başkanı Muharrem Göksel'in gideceği anlamına gelmiyor.
Üzerinde konuşulduğu, kalsın mı gitsin mi diye mülakatların yapıldığını gösteriyor.
Kalsın yönü mü ağır basar, gitsin mi, onu da kulislerden gelen bilgilere göre hafta sonuna kadar öğreneceğiz.
Yani bu şu demek.
Bu hafta sonuna kadar Samsun'un da kaderi belirlenecek.
İl Başkanı Göksel, giderse yerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından biri atanacak.
Kalması yönünde karar çıkarsa, Göksel kongreye tek aday olarak girecek ve ilçe kongrelerinin de takvimi belli olacak.
Samsun için vekillerin tek tek görüşlerinin alındığı toplantıda 'kim ne yönde konuştu, sızan bilgiler olsa da 'net olmadığı yazmak doğru değil'.
Ama anladığım kadarıyla 'tam ortalarda bir yer de Göksel'.
Bu arada Samsun ile ilgili AK Parti'nin teşkilat açısından başka tasarruflarını da bu hafta içinde görebiliriz.
Bir ilçe başkanının genel merkez tarafından görevden alınması gibi.
Çünkü bir ilçe konusunda yoğun araştırmalar olduğunu 'siyaseti takip edenler biliyor'.
Adeta bir süredir mercek altındaydı.
Şikayetler genel merkeze oldukça yoğun gitmişti.
Bu hafta içinde Samsun'un genel merkezden ziyaretçileri olursa, bilin ki, bu iddia büyük bir olasılıkla doğru çıkacaktır.
Yani bu hafta Samsun genel merkezin gündeminde bayağı olacak gibi görülüyor.
İzleyelim. Bakalım neler olacak.
Cuma gününe kadar Samsun çok şeye gebe...
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Siyasette zor ve uzun hafta...
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