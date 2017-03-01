Siyasi Parti Başkanları Ve Esnaf Odası Başkanları "Birlik" Sofrasında Buluştu

İskenderun Esnaf odası başkanları, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum öncesi organize ettikleri birlik ve beraberlik kahvaltısında AK Parti, CHP,...

İskenderun Esnaf odası başkanları, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum öncesi organize ettikleri birlik ve beraberlik kahvaltısında AK Parti, CHP, MHP, Saadet Partisi ve BBP ilçe başkanlarını bir araya getirdi.

İskenderun Esnaf Odaları Birlik Başkanı Uğur Fırat, referandum öncesi, sürecin iyi geçmesi, hoş konuşulması, birlik ve beraberliğin ön planda tutulması temennisi ile toplantı düzenlediklerini belirterek, "Türkiye bizim ülkemiz. Gemi hepimizin gemisi, vatan hepimizin vatanı" dedi.

Fırat, "Düzenlediğimiz kahvaltımız herhangi bir siyasi içeriğe yer vermemekte. Sağ olsunlar çok değerli ilçe başkanlarımız bizleri yalnız bırakmadı ve esnaflarımızın bizlerin çorbasını, sofrasını paylaştılar. Unutulmasın ki başka Türkiye yok. Bu sebeple birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri de atlatacağız." dedi.

Esnaf oda başkanlarının böylesi anlamlı bir kahvaltı düzenledikleri için teşekkür eden Ak Parti İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Bodur, "Ülkemizin zor süreçlerden geçtiği şu günlerde İskenderun'umuzda, ülkemizde aydınlık ve kardeşlik ruhunun her zaman devam etmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Hatay ve İskenderun bir mozaik, her rengimiz mevcut, işte birliğimizin, dirliğimizin resmi de burada. Katılan tüm siyasi parti başkanlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

CHP İskenderun İlçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu ise, "Evet, önümüzde bir referandum süreci var. Ama kimse bu seçime siyasi bir seçim olarak bakmasın. Biz ilçe başkanlarımızla her zaman bir araya gelip İskenderun'umuzun sorunlarını konuşabiliyoruz. İskenderun'un gerçeği de işte bu. Biz buradayız ve hep beraberiz" dedi.

Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu bu dönemde daha da iyi anlamış bulunmaktayız diyen MHP İskenderun İlçe Başkanı Turan Bozkurt da, "Böylesi zamanlarda bu birlik ve beraberliği sağlayan esnaf oda başkanlarımı da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Biz herkesi kucaklayacağız." dedi.

Saadet Partisi İskenderun İlçe Başkanı Halil İbrahim Çelik ve Büyük Birlik Partisi İskenderun İlçe Başkanı Hulusi Uğur'da herkesin birbirinden sorumlu olduğunu ve her şeyden önce birlik, beraberlik ve kardeşliğin şiarımız olması gerektiğini ifade ettiler.

Gerçekleştirilen birlik ve beraberlik kahvaltısına, İskenderun Esnaf Odaları Birlik Başkanı Uğur Fırat, İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İTSO Meclis Başkanı Servet Uğutmen, İTSO Üyeleri, Ak Parti İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Bodur, CHP İskenderun İlçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu, MHP İskenderun İlçe Başkanı Turan Bozkurt, Saadet Partisi İskenderun İlçe Başkanı Halil İbrahim Çelik, Büyük Birlik Partisi İskenderun İlçe Başkanı Hulusi Uğur ve esnaf oda başkanları katılım gösterdi.