Siyasi Parti İl Başkanları, Şehit Özen’in Ailesini Ziyaret Etti

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve beraberindeki siyasi parti il başkanları, Körfezli şehit Abdulsamet Özen'in ailesini ziyaret etti.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve beraberindeki siyasi parti il başkanları, Körfezli şehit Abdulsamet Özen'in ailesini ziyaret etti.

Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan muhabere onbaşı Abdülsamet Özen'in ailesi, siyasi parti başkanları ve ilçe yöneticilerini evinde misafir etti. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın da katıldığı taziye ziyaretine siyasi parti il başkanları Şehit Abdulsamet Özen'in babası Fehmi Özen ve annesi Hayriye Özen'e taziyelerini iletti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyarette şehit babası Fehmi Özen de teşekkür ederek, "Her zaman yanımızda oldunuz, acımızı paylaştınız" ifadelerini kullandı. Başkan İsmail Baran da "Sizler bizlere şehidimizin emanetisiniz. Ve her zaman yanınızda olacağız" dedi.