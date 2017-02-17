Siyer-i Nebi Deneme Sınavının İkinci Etabı Tamamlandı

Haliliye Belediyesi tarafından ilçe genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik başlatılan Siyer-i Nebi deneme sınavının ilk etabından birinci...

Haliliye Belediyesi tarafından ilçe genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik başlatılan Siyer-i Nebi deneme sınavının ilk etabından birinci olan öğrenciler arasında yapılan ikinci etap sınavı gerçekleştirildi.

Nureddin Mahmud Zengi İmam Hatip Ortaokulunda sınav öncesi öğrencilerle bir araya Başkan Fevzi Demirkol, bilgi çağında öğrencileri bilgiyle donatmanın mesuliyeti içerisinde olduklarını söyledi. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in hayatının gençler tarafından öğrenilmesi amacıyla Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ödüllü Siyer-i Nebi yarışmasının ikinci etabı gerçekleştirildi. Haliliye ilçesindeki 101 ortaokul ve lisedeki 58 bin 412 öğrencinin katıldığı birinci etap sınavında her okulun birincileri arasında düzenlenen ikinci etap sınavı Nureddin Mahmud Zengi İmam Hatip Ortaokulu'nda yapıldı. Sınav öncesi Başkan Fevzi Demirkol, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz ve Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural ile birlikte öğrencileri ziyaret etti.

Sınıfları ziyaret eden Başkan Demirkol, sınavın ikinci etabı hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verileceğinin altını çizen Başkan Demirkol, tüm öğrencilere hayat boyu başarılar diledi. Başkan Demirkol, şunları söyledi, "gençler milletimizin geleceği size bağlı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği size bağlı. Sizler, bizim için çok değerlisiniz. 9 Şubat'ta okullarda yapmış olduğumuz Siyer-i Nebi yarışmasının birincileri, ikinci etap sınavına giriyor. Okullarınızda birinci olduğunuz için de hepinizi tebrik ediyorum. Hepinize hayat boyu başarılar diliyorum. Çağımız, bilgi çağı. Hepinizi bilgiyle donatmak bizlerin mesuliyetindedir. Bu hususta eğitim kurumlarımız, bizlerden daha yetkilidir. Biz onlara destek sağlıyoruz. Aziz milletimizin siz değerli gençleri, diğer devletin gençleri arasında bilgi yönünden ön plana çıkarsak biz o zaman vazifemizi yapmışız diye düşünüyorum. 101 okulumuzda 58 bin 400 öğrenci bu sınava katılmıştır. Tüm okullarda ilk üçe giren öğrencilerimizi Çanakkale'ye götüreceğimizi söylemiştik. Bu noktada milli eğitim müdürümüze, Haliliye kaymakamımıza, Haliliye ilçe milli eğitim müdürümüze de katkılarından ve teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Turan ise öğrencilere sağladığı imkanlardan dolayı Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi. Öte yandan ortaokul ve lise kategorilerinde ayrı ayrı düzenlenen yarışmada, iki kategorinin de birincilerine dizüstü bilgisayar, ikincilere bin TL ve üçüncülere ise 500 TL ödül verilecek. Yarışma öncesinde de ilçe genelindeki 58 bin 400 öğrenciye Siyer-i Nebi kitabı dağıtılmıştı.