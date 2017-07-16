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“Siz Söyleyin Biz Çözelim”

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“Siz Söyleyin Biz Çözelim”
Bayraklı Belediyesi vatandaşlardan gelen şikayet, talep ve önerileri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor.

Bayraklı Belediyesi vatandaşlardan gelen şikayet, talep ve önerileri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor. Bu yılın ilk yarısında halkla ilişkiler birimine yazılı ya da sözlü olarak bildirilen 2 bin 41 şikayet ve öneri ilgili birimlere iletilerek çözüme kavuşturuldu.

Bayraklı'da projeleri ortak akılla şekillendiren, vatandaşlardan gelen şikayet, talep ve önerileri dikkate alan Bayraklı Belediyesi, halkla ilişkiler birimine gelen her türlü veriyi kayıt altına alıp ilgili birimlere yönlendiriyor. Birimler de belediyenin görev ve sorumluluk alanındaki vatandaşlardan gelen şikayetlere anında müdahale ederek çözüme kavuşturuluyor.

"Hepsi dikkate alınıyor"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, vatandaşların yazılı ve sözlü her türlü şikayet ve öneriyi dikkate aldıklarını belirterek, "Şunu özellikle belirtmem gerekiyor, belediyemize bildirilen her türlü şikayet ve öneri arkadaşlarımız tarafından kayıt altına alınıyor. "Bu nasıl şikayet ya da öneri" şeklinde bir değerlendirme yapılmıyor. Hemşehrilerimizin bu anlamda bize ilettiği her şey dikkate alınıyor. Eğer bu bir şikayetse ve bizim görev alanımız içindeyse hemen çözüme kavuşturuyoruz. Aynı şekilde önerileri de dikkate alıyoruz. Arkadaşlarımız bunları da bizzat bana iletiyor. Bizim için vatandaşlarımızın memnuniyeti gerçekten önemli. Memnuniyeti en üst seviyede tutmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

“Siz Söyleyin Biz Çözelim”

“Siz Söyleyin Biz Çözelim”

“Siz Söyleyin Biz Çözelim”

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