'Size huzurlu ülke vaat ediyorum'

Türkiye'de huzur içinde yaşamak istediklerini belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ben size sadece ve sadece huzur vaat ediyorum" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kemer'in insanlarının, doğasının, ovalarının, güzel olduğunu, bu kadar güzellikte ihtiyaç duyulan şeyin huzur içinde yaşamak olduğunu söyledi.

Türkiye'de huzur içinde yaşamak istediklerini belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İster doğuda ister batıda ister güneyde, kuzeyde, isterse Kemer'de hepimiz huzur içinde yaşamalıyız. Görüşlerimiz, kimliklerimiz farklı olabilir, yaşadığımız bölgeler farklı olabilir ama bayrağımızın altında güzel vatanımızda huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ben size sadece ve sadece huzur vadediyorum, huzurlu, güzel bir Türkiye vadediyorum. Birlikte huzur içinde yaşayacağız ve bunun mücadelesini el birliğiyle vereceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, "2019'a az süre kaldı. Gerginliklerden, kavgalardan bıktık, yeter artık. Bu ülkede hangi görüşten olursak olalım bir arada, kardeşçe yaşayabiliriz. Ne demiş savaş meydanlarından gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Yurtta barış, dünyada barış'. Bundan daha güzel ne olabilir?" diye konuştu. HHALK

Antalya'da temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ü ziyaret etti.