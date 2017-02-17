'Sizinle gurur duyuyoruz'

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, El-Bab gazisi Hasan Hüseyin Karataş’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, 13 Şubat’taki 1 şehit verdiğimiz ve 4 askerin yaralandığı saldırıda bacağına şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu kaldırıldığı Kilis’teki ilk tedavisinin ardından memleketi Amasya’ya getirilip Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefedddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 25 yaşındaki Hasan Hüseyin Karataş’ı ziyaret etti.

AKIL TEPE'YE BAYRAĞIMIZ DİKTİK

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren El-Bab gazisi Hasan Hüseyin Karataş "Akil Tepe’ye bayrağımızı diktik. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. O tepe alındı. Kuşatma tamamlandı. Şehir yüzde 80, yüzde 90 kontrol altında şu anda" dedi. Başkan Özdemir de, "Sizin gibi yiğitler bizim gururumuz olmuştur. Nasıl ki; Çanakkale de şehit düşenler sayesinde bizler bugün huzur içinde yaşıyorsak, bugün ki gaziler ve şehitler sayesinde de gelecek kuşaklar rahat ve huzur içinde yaşacaklar" diye konuştu.

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, ziyaret ettikleri Hasan Hüseyin Karataş’a moral verip, durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Ferhat LAP / AMASYA