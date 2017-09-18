Slovenya Taraftarı Şampiyonluğu Kutladı

EuroBasket 2017'de zafere lulaşan Slovenya'da taraftarar, Sinan Erdem Spor Salonu çevresinde şampiyonluk kutlamaları yaptı.

EuroBasket 2017'de zafere lulaşan Slovenya'da taraftarar, Sinan Erdem Spor Salonu çevresinde şampiyonluk kutlamaları yaptı.

Slovenya, EuroBasket 2017 Finali'nde Sırbistan'ı 93-85 yenerek kupayı kaldıran taraf oldu. Takımlarını desteklemek için Türkiye'ye gelen Slovenya taraftarı ise maçın bitiş düdüğünün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Kupa töreninin ardından Sinan Erdem Spor Salonu'nun çevresinde şampiyonluk kutlamaları yapan Sloven basketbolseverler, renkli görüntülere sahne oldu.