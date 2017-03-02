Smmmo Yönetiminden Vali Aktaş’a Ziyaret

Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası yönetim kurulu Muhasebeciler günü nedeniyle Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası yönetim kurulu Muhasebeciler günü nedeniyle Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Oda Başkanı Şerafettin Aslan, her yıl 1-7 Mart tarihlerinde Muhasebeciler Günü'nün çeşitli etkinlikler ile kutlandığını ifade etti. Aslan, Vali Aktaş'a Nevşehir Mali Müşavirler Odası olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Vali Aktaş ise muhasebecilerin gününü kutlayarak, ticari ve resmi sektörlerde işletmelerin ve kurumların mali işlevlerinin daha iyi yürütülebilmesi açısından mali müşavirlik ve muhasebecilik mesleğinin çok önemli olduğunu dile getirdi.