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Sneijder, Kayserispor Maçında Yok

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Sneijder, Kayserispor Maçında Yok
Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Sneijder'in en erken Çaykur Rizespor maçında, Selçuk İnan'ın Kayserispor maçı için durumunun ise teknik ekiple...

Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Sneijder'in en erken Çaykur Rizespor maçında, Selçuk İnan'ın Kayserispor maçı için durumunun ise teknik ekiple alınacak kararlardan sonra belli olacağı belirtildi.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, geçtiğimiz hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Sneijder, Selçuk, Carole ile bugünkü antrenmanda takımdan ayrı çalışan Eren Derdiyok'un son durumları hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sneijder, Selçuk ve Carole'un tedavilerinin beklenenden hızlı geliştiğini belirten İnce, "Selçuk düz koşu yapacak bugün. Durumu görüp, değerlendireceğiz. Sneijder'in oynamayacağı kesin. Carole risk edilmeyebilir. Sneijder en erken Çaykur Rizespor maçında düşünülebilir" şeklinde konuştu.

Eren'in sakatlığının dönem dönem olan kas ağrılarından biri olduğunu söyleyen İnce, "Fitnessta istediği seviyeye ulaşamadığı için ayrı çalıştı. Kayserispor maçı için teknik ekip ile oturup konuşacağız. Şu an kesin bir şey yok. 3 taraflı bir karar bu. Oyuncu, teknik ekip ve biz bir araya gelip karar vereceğiz" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir maçında oynamayan Muslera için ise Yener İnce, "Bu kararı teknik ekip, biz ve Muslera ile birlikte aldık. Muslera iğnelerle oynuyor. Onun da kendi isteği böyleydi. Kayseri maçında yine iğnelerle, fedakarlıkla oynayacak. Elindeki kırık 6-8 haftada iyileşecek bir kırık" dedi.

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