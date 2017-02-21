Sobadan Sızan Gazdan Hayatını Kaybeden Aile Toprağa Verildi

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden baba, anne ve 16 yaşındaki kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden baba, anne ve 16 yaşındaki kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

Olay, dün merkez Karatay ilçesi Kerimdede Mahallesi Acılar Sokak No: 16'da meydana geldi. Edilen bilgiye göre, baba Ali Sürer (50) anne Sultan Sürer (45) ve kızları Rabia Sürer (16) kömür sobalarını yaktıktan sonra uyudukları odada kendilerinden haber alamayan kızları Asuman Kaya'nın eşi Fatih Kaya tarafından hareketsiz bir şekilde bulunmuştu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatlarını kaybettiği anlaşılan Ali, Sultan ve kızları Rabia Sürer, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılmıştı. Hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler Hacıveyis Camisine getirildi. Ali, Sultan ve kızları Rabia Sürer'in cenazeleri öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde Üçler Mezarlığı'na defnedildi.