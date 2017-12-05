Sobadan Sızan Karbonmonoksit 2 Kişiyi Zehirledi

Eskişehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Eskişehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Olay, Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'ta sabah karşı meydana geldi. M.K. (61) ve H.K. (65), ikametlerinde gece sobaya kömür atarak uyudu. Sabaha karşı baş ağrısı ve mide bulantısı ile uyanan 2 kişi, kusmaya başladı. Bunun üzerine yakınları tarafından hastaneye kaldırılan 2 kişinin, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlendi. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen 2 vatandaş taburcu edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.