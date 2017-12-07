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Sobe Ve Selçuklu Kongre Merkezi Tam Not Alıyor

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Sobe Ve Selçuklu Kongre Merkezi Tam Not Alıyor
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ve yönetim kurulu üyeleri Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim...

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ve yönetim kurulu üyeleri Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) ve Selçuklu Kongre Merkezini ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesi tarafından Türkiye'de bir ilk olan ve faaliyetlerini Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) eliyle sürdüren Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi otizmli çocuklar ve aileleri için umut ışığı oluyor. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi, otizm alanında yapılan Türkiye'nin en kapsamlı eğitim merkezi durumunda bulunuyor. Yine Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan ve Anadolu'nun en büyük kongre merkezi olan Selçuklu Kongre Merkezi, modern mimarisi ile beğeni topluyor. 33 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen merkeze ziyaret ve inceleme gezileri sürüyor.

Selçuklu Kongre Merkezi son olarak Konya Sanayi Odası Başkan ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ve yönetim kurulu üyeleri Selçuklu Belediyesi'nin şehre kazandırdığı önemli tesislerden olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) ve Selçuklu Kongre Merkezi'ni ziyaret etti. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ziyarette heyete Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) ve Selçuklu Kongre Merkezi hakkında bilgi verdi. Selçuklu Kongre Merkezinin Konya'yı Anadolu'nun kültür merkezi haline getirecek, hem mimari hem de ekonomik açıdan Konya'ya katkı sağlayacak bir eser olduğunu ifade eden Başkan Uğur İbrahim Altay, "35 bin metrekare alana sahip, toplam 18 salondan oluşan bu büyük kompleksi Konya'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Anadolu'nun kalbinde, kadim Selçuklu başkentine Türkiye'nin en güzel kongre merkezlerinden birini inşa ettik. Açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen bu merkez kongre turizmi ve dolayısıyla şehrimizin ticari hayatına da ciddi katkılar sağlayacak. Birçok ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacak merkez ülkemizin bilim, kültür ve sosyal hayatına ciddi bir katkı sağlamasının yanında içerisinde yer alacak restoran- kafeleri, tematik dükkanları, cep sineması, atölyeleri ve toplantı mekanları ile kentin yoğun olarak kullanılan buluşma ve cazibe noktası olacak" dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) ve Selçuklu Kongre Merkezi'nin şehir adına güzel bir iş olduğunu ifade eden Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de, "Her iki merkez de Konya'ya değer katacak nitelik ve her türlü donanıma sahip. Bu değerli yatırımlardan dolayı Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekibine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

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