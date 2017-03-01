Sodes Değerlendirme Toplantısı Vali Çakacak Başkanlığında Yapıldı

Mersin Valiliği 2017 yılı Sosyal Destek Programları (SODES) ön değerlendirme toplantısı Vali Özdemir Çakacak başkanlığında gerçekleştirildi.

Mersin Valiliği 2017 yılı Sosyal Destek Programları (SODES) ön değerlendirme toplantısı Vali Özdemir Çakacak başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Çakacak'ın yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler ve SODES Birim Koordinatörü Dr. Çağrı Başaran ile birim proje uzmanları katıldı. Vali Çakacak, toplantıda Birim Koordinatörü Dr. Başaran ile proje uzmanlarından 2017 yılı SODES Programı hakkında bilgi aldı. Toplantı, karşılıklı görüş alış verişi ile sona erdi.