  • BIST 88.692
  • Altın 143,314
  • Dolar 3,6026
  • Euro 3,7876
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Şofbenden Sızan Gaz 2 Kişiyi Öldürüyordu

» »
Şofbenden Sızan Gaz 2 Kişiyi Öldürüyordu
Eskişehir'de şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi, hayatı tehlike kaydıyla tedavi altına alındı.

Eskişehir'de şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi, hayatı tehlike kaydıyla tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi Turanoğlu Sokak üzerinde bulunan bir evde oturan H.O. ile M.O., şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumu anlayan yakınlarının çağırdığı 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişilerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Zehirlenen vatandaşların tedavilerinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darbeci Sat Tim Komutanından Şok İfade22 Şubat 2017 Çarşamba 16:23
  • Çıkan Tartışmada Bir Kişi Bıçaklanarak Yaralandı22 Şubat 2017 Çarşamba 16:23
  • Ankara’da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 10 Yaralı22 Şubat 2017 Çarşamba 16:18
  • İzmir’de Hırsızlık: 2 Kişi Tutuklandı22 Şubat 2017 Çarşamba 16:18
  • Ömer Halisdemir’in Şehit Edilmesi Davası22 Şubat 2017 Çarşamba 16:18
  • Biga’da Uyuşturucu Operasyonu22 Şubat 2017 Çarşamba 16:13
  • İç Çamaşırından Uyuşturucu Çıktı22 Şubat 2017 Çarşamba 16:08
  • 8 Göçmen Kıskıvrak Yakalandı22 Şubat 2017 Çarşamba 16:08
  • Huzur Operasyonunda 3 Firari Yakalandı22 Şubat 2017 Çarşamba 16:03
  • Hırsızlıktan Aranan Asker Kaçağı Polis Tarafından Yakalandı22 Şubat 2017 Çarşamba 16:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti