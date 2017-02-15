Şoför esnafına 'kredi müjdesi'

TESK Genel Başkanı Palandöken, “Başta taksicilerimiz ile karayolu ile yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoför esnafımız olmak üzere özellikle ÖTV indiriminden faydalanmak isteyen şoförler KOSGEB kredilerinden faydalanabilecek” dedi

Şoför esnafının da KOSGEB kredilerinden faydalanabileceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Başta taksicilerimiz ile karayolu ile yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoför esnafımız olmak üzere özellikle ÖTV indiriminden faydalanmak isteyen şoförler KOSGEB kredilerinden faydalanabilecek” dedi.

KOSGEB KREDİSİ İLE ÖTV

İNDİRİMİNDEN YARARLANIN

KOSGEB’den 1 yıl ödemesiz 3 yıllığına sıfır faizli kredilerin başvurularının son tarihinin 20 Şubat 2017 olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “KOSGEB kredilerinden taşımacılık sektöründeki taksiciler, karayolu yük ve yolcu taşımacılığı yapan dolmuşçu, otobüsçü ve kamyoncu olarak çalışıp ekmeğini kazanan şoför esnafımızda yararlanabilecekler. En önemlisi bu mesleklerde olup Maliye Bakanlığı tarafından ticari araçlara tanınan ÖTV muafiyetinden faydalanmak isteyip ekonomik sebeplerden dolayı faydalanamayanlar için KOSGEB kredileri bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler hemen KOSGEB veri tabanına kayıtlarını yaptırarak başvuruda bulunabilirler” diye konuştu.