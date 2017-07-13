Şoför Yatağında Kaçak Sigara Zulası

Adana'da, şüphe üzerine durdurulan otobüsün şoför yatağındaki zulada 3 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'da, şüphe üzerine durdurulan otobüsün şoför yatağındaki zulada 3 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olay, Tarsus-Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphelendiği plakası belirtilmeyen otobüsü durdurdu.. Araçta arama yapan polisler, şoför yatağının bulunduğu yere yapılan zulada 3 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.