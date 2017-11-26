Soğuk Günlerin En Sıcak Tatili Kazdağları’nda

Soğuk kış günlerinin yaşanmaya başladığı şu günlerde Kazdağları'nda bulunan termal otellerde hareketlilik başladı.

Soğuk kış günlerinin yaşanmaya başladığı şu günlerde Kazdağları'nda bulunan termal otellerde hareketlilik başladı. Soğuk kış günlerinde sıcak bir tatil geçirmek isteyenler için Kazdağları misafirlerini bekliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi'nde Kazdağları eteklerindeki termal oteller soğuk havaların başlamasıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayarak kış sezonunu açmaya başladı. 4 ve 5 yıldızlı otellerde verilen termal hizmetler soğuk havalar ile birlikte sağlık problemleri yaşamaya başlayanların öncelikli adresi haline geliyor. Özellikle soğuk havalar ile birlikte romatizmal rahatsızlıkları olan kişilerin tercihleri arasında Güre Kaplıca bölgesi öncelik kazanıyor. Güneş, deniz, dağ, temiz hava ve termal suları ile Edremit'in Güre Kaplıca bölgesinde 4 ve 5 yıldızlı otellerde termal kaplıca hizmetleri sunuluyor. Oteller havaların soğuması ile birlikte termal turizmde canlılık yaşanmaya başlayacağını ifade ederek hazırlıkların tamamlandığını ifade ettiler.

Turizmci, Termal Otel İşletmecisi Mehmet Öngen, "Öncelikle bölgemiz termal turizm merkezi Edremit Güre ve Kazdağları'nın eteğinde. Bir özelliği daha var. Dağ, deniz ve termalin bir arada olduğu dünyanın tek destinasyonundayız. Gerçekten soğuyan havalar ile birlikte insanlarımızın bir kaçış noktası; hem kaçı, hem sağlık ve şifa noktası oldu termal turizm. Tüm bakımları, hazırlıkları yapıldı. Tüm misafirlerimizi havaların soğuması ile beraber, hem ruhlarını, hem bedenlerini ısıtmak için bekliyoruz" dedi.

Termal Otel Müdürü Ceyhun Özsan, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle termale olan talebin artacağını için her alanda hazırlık yapmaya başladık. Öncelikle gelen konuklarımızın buradaki termal sulardan istifade etmesini akabinde bölgemize özgü zeytin ve zeytinyağlarından yedirerek sağlıklı ve zinde bir tatil yaptırmayı amaçlıyoruz. Konuklarımız genelde termal tutkunu kişiler olmakta ve geldiklerinde minimum 7 gün ve daha üzere gece konaklamaları olmakta. Yakın bölgemiz ve daha çok İstanbul'dan misafir ağırlamaktayız" dedi.