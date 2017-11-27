Soğuk Hava Bere Satıcılarının Yüzünü Güldürdü

Tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de etkili olan soğuk hava, atkı ve bere satıcılarının yüzünü güldüyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de etkili olan soğuk hava, atkı ve bere satıcılarının yüzünü güldüyor.

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava Gaziantep'te de etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü kentte, kışlık kıyafetlerini gardıroplardan çıkaran vatandaşlar, bere, atkı ve eldiven satın almak için çarşı pazara akın ediyor. Kış mevsimi öncesinde stok yapılan iş yerlerinde bere, atkı ve eldiven fiyatları ise 3 ile 10 TL arasında değişiyor.

Daha da soğuması beklenen havalara hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar, bere, atkı ve eldiven satıcılarının yüzünü güldürdü. Satışlardan memnun olduğunu belirten iş yeri sahibi Mehmet Murat Horozoğlu, son bir haftada satışların arttığını kaydederek, "Elhamdülillah satışlarımızda bu bir hafta içerisinde değişiklikler oldu. Havaların soğuması ile talep arttı. Tek bere çok satılıyor. Bir de aileler çocuklarına bere, atkı ve eldivenden oluşan üçlü set almayı tercih ediyorlar" diye konuştu.