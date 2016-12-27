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Soğuklar Domatesin Fiyatını Yüzde 50 Arttırdı

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Soğuklar Domatesin Fiyatını Yüzde 50 Arttırdı
Ağır kış koşulları, domates fiyatlarını yüzde 50'ye kadar artırdı.

Ağır kış koşulları, domates fiyatlarını yüzde 50'ye kadar artırdı.

Sofralık normal domates fiyatı 1 lira civarından 1,5 liraya yükselirken, salkım domates ise dalında 2 liradan alıcı buldu. Türk ve Rus yetkililerin bir araya gelmesinin ardından uygulanan kotanın da kalkacağı ümit edilirken, ihracatın açılmasıyla birlikte fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor.

Önemli domates üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Erdemli ilçesinde dalında domates fiyatları yüzde 50 ve üzerinde artış gösterdi. Haftalardır zirai don nöbeti tutan üreticilerin, kilogram maliyeti 80 kuruşu bulan domatesteki bu artışla bir nebze olsun yüzü gülmeye başladı.

Erdemli Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Fazıl Koşar, domatesteki fiyat artışıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Koşar, "Tercih ettiğimiz domates çeşitleri genelde ihracata gelebilecek, raf ömrü uzun, rengiyle görüntüsüyle kaliteli çeşitleri tercih ediyoruz. Bu sebeple Erdemli ihracatçıların tercih ettiği bir merkez" dedi.

Fiyat artışının üreticinin emeğinin karşılığını alması demek olduğunu anlatan Koşar, "Domateslerimizin kilo maliyeti seralarda 80 kuruşla 1 lira arasında. 1 hafta 10 güne kadar, soğuk hava koşuları ve havanın eksilere düşmesinden önce domates fiyatlarımız 70 kuruşla 1 lira arasında seyretti, hasat başladığından bugüne kadar. Fakat şuanda soğuk hava nedeniyle hale domates girişinin bile az olması nedeniyle sofralık domatesi 1 liradan 1 lira 50 kuruşa, salkım tipi dediğimiz domateslerimizi de 2 liraya veriyoruz. Bu fiyatlarda bir nebze olsun müstahsilimizin emeğinin karşılığını veriyor" diye konuştu.

Türk ve Rus yetkililerin buluşmasının olumlu sonuçlanacağına inandıklarını, beklentinin ihracatla birlikte fiyat artışı olduğunu vurgulayan Koşar, "Bizim beklentimiz ihracatın açılması. Ocak ayıyla birlikte ihracatın tamamen açılmasıyla 2 lira ve 2 liranın üzerinde bir fiyatla domateslerimiz sattığımız takdirde müstahsillerimizin emeğinin karşılığını tam olarak alacağını bekliyoruz. Böyle bir gayret içerisindeyiz. Sadece soğuklar nedeniyle fiyatların artmasından ziyade, ihracat nedeniyle fiyatlarımızın artmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Hava şartlarındaki olumsuzluklar nedeniyle fiyatların arttığını dile getiren çiftçilerden Mehmet Keskin, "Önceleri domatesi 60-70 kuruşa veriyorduk, şimdilerde 1,5 liranın üzerine çıktı. Yüzümüz azda olsa gülmeye başladı. Yılbaşında fiyatlar her zaman düşerdi ama mahsulün kısıtlı olmasından dolayı fiyat bu yıl arttı" dedi.

Ziraat mühendisi ve üretici Adem Keskin de, "Havanın soğuk gitmesinden dolayı masraflarımız artmış durumda. Gerek yakıt olsun, gerekse gübreleme anlamında. Bundan dolayı çiftçiler zor durumdaydı. Zaten zor durumda olan çiftçiyi bir de soğuk hava vurdu. Şuan piyasalar olumlu yönde etkilendi" diye konuştu.

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