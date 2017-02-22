Soğuktan Yorgun Düşen Baykuş Korumaya Alındı

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde soğuktan yorgun düşen kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde soğuktan yorgun düşen kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

Kacerdoğanşalı köyünde ikamet eden bir vatandaşın bahçesinde baygın bir şekilde bulduğu kulaklı orman baykuşunu Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürlüğüne götürdü. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, Karakoyunlu ilçesine bağlı Kacerdoğanşalı köyünde bir vatandaşın bahçesinde soğuktan yorgun düşen kulaklı orman baykuşunu kendilerine getirdiğini belirterek, "Veteriner kontrolünde kanatlarında herhangi bir sorun olmadığını tespit ettik. Şu anda uçma yeteneğine sahip ve gayet sağlıklı olan bu kuşu besledikten belli bir süre sonra doğaya bırakacağız. Baykuşgillerden olan kulaklı orman baykuşu, genelde ağaçlık bölgelerde yaşamlarını sürdürürler. Bunlar genelde gece avcısı olup fareler ve küçük kuşlarla beslenme yeteneğine sahiptirler. İnsanlar ve özellikle çiftçilerle tamamen dostane bir şekilde tarım ürünlerine yardımcı olabilen bir baykuş türüdür" dedi.