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Söğüt Belediyesi ‘Whatsapp İhbar Hattı’ Devrede

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Söğüt Belediyesi ‘Whatsapp İhbar Hattı’ Devrede
Söğüt Belediyesi halka daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek, vatandaşlardan gelen talep ve görüşleri daha hızlı değerlendirebilmek amacıyla "Whatsapp...

Söğüt Belediyesi halka daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek, vatandaşlardan gelen talep ve görüşleri daha hızlı değerlendirebilmek amacıyla "Whatsapp İhbar Hattı'nı hizmete sundu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Söğüt Belediyesi, bir ilke daha imza atarak, halkın şikayet ve taleplerine daha hızlı bir şekilde çözüm üretmek, daha hızlı ve etkin bir hizmet sunabilmek amacıyla kurduğu "Whatsapp İhbar Hattı" hizmet vermeye başladı. Söğüt'te yaşayan vatandaşlar artık her türlü talep, şikayet ve önerilerini belediye yetkililerine mobil telefonları üzerinden anlık iletebilecekler. Whatsapp uygulaması ile internetin olduğu her yerden 7 gün 24 saat 0535- 961- 5052 numaralı hattan belediye yetkilileri ile anlık çevrimiçi iletişim kurabilecek, her türlü şikayet ve taleplerini görüntülü veya yazılı bir şekilde yetkililere iletebilecek.

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