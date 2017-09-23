Soğutulmuş Çiğ İnek Sütüne Zam Geldi

Edirne'de soğutulmuş çiğ inek sütünün litre fiyatına 10 kuruş zam geldi.

Edirne'de soğutulmuş çiğ inek sütünün litre fiyatına 10 kuruş zam geldi. Soğutulmuş çiğ inek sütün litre fiyatı 1 lira 30 kuruştan, 1 lira 40 kuruşa yükseldi. Soğutulmuş çiğ inek sütüne 3 ay içinde yapılan 10 kuruşluk zam üreticinin yüzünü güldürdü.

Ulusal Süt Konseyi, sanayi ve üreticilerle Ankara'da toplantı gerçekleştirdi. Süt üreticileri örgütlerinin Tarım,Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı ile süte zam konusundaki görüşmeleri başarıya ulaştı. Ulusal Süt Konseyi yem fiyatlarını, raf fiyatlarını, üreticinin giderleri göz önüne alınarak işlenmemiş süte 10 kuruşluk zam yapma kararına vardı. Soğutulmuş çiğ inek sütün litre fiyatı 1 lira 30 kuruştan, 1 lira 40 kuruşa yükseldi.

Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, çiğ süte zamla ilgili yaptığı açıklamada, "Ulusal Süt Konseyi, Ankara'da toplantı gerçekleştirdi. 1 Temmuz-28 Şubat 2018 tarihinde geçerli olmak üzere soğutulmuş inek sütüne 10 kuruş zam yapıldı. Konsey, 2018 yeniden toplanacak. Hayırlı olsun üreticimize. Bizde birliğimiz olarak bakanlık nezhinde yaptığımız görüşmelerle, süte zam konusundaki ısrarımızla başarılı olduk. Süt üreticimiz için elinden geleni yapacağız" dedi.