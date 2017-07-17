Sokak Hayvanları Çiple Takip Altında Olacak

Battalgazi Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının kısırlaştırılması amacı ile Mobil Kısırlaştırma Aracı hizmete sunuldu.

Battalgazi Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının kısırlaştırılması amacı ile Mobil Kısırlaştırma Aracı hizmete sunuldu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Aracı'nın Malatya merkezde ilk kez hizmet verdiğini belirterek, çalışmalar kapsamında kayıt sisteminin de oluşturulacağını söyledi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Aracı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Veteriner Hekim Murat Şahin, Battalgazi'deki başı boş sokak hayvanlarını tek tek yakalayıp, kısırlaştırıp ve aşılayıp mikro çip uygulaması yaptıktan sonra tekrar sokaklara bırakacaklarını ifade etti. Yaşamanın tüm canlıların en doğal hakkı olduğunu kaydeden Şahin, "Beraberinde burada yapılan uygulama şu. kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat. Yaptığımız bütün uygulamalar 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, yapılan çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Bütün canlıların yaşama hakkı vardır ve kutsaldır. O yaşama hakkına da saygı gösterme zorunluluğumuz vardır. Bu anlamda sokak hayvanlarının hem çevreye zarar vermemesi, hem onların rehabilite edilmesi, hem onların kontrol edilmesi ve çevreye hastalık veya vatandaşı ısırma gibi tehlikeli durumlardan uzaklaştırması amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verdi. Battalgazi ilçesinde bulunan başı boş hayvanların kontrol edilmesi, kafeste muhafaza edilip, rehabilite edileceğini belirten Başkan Gürkan, köpeklerin küpelendirme işlemlerinden sonra mikro çip takılarak tekrar doğal hayata bırakılacağını söyledi. Bu çalışmalar esnasında sağlık ve hijyenik koşullara da önem verildiğini dile getiren Gürkan, "Ayrıca mikro çip vasıtasıyla da köpeklerimizin nerede, ne zaman, ne yaptıkları bir kayıt sistemi kullanılarak takip ediliyor. Aynı zamanda bunların aşılandırılmış olması da çevreye verecekleri zararı da asgariye indirmiş oluyor. Netice itibariyle aşılandırılmış ve mikro çip takılmış bir köpeğin çevreye zarar vermesinin de önüne geçmiş oluruz. Bu anlamda yapmış olduğumuz bu çalışma herhalde Malatya'da bir ilk olacak. Zannedersem bundan sonraki süreçte de başıboş hayvanlarımızın rehabilite edilmesi ve kontrol altına alınması noktasında Denge Veterinerlik ve bizim Çevre Koruma Müdürlüğümüzün ortak çalışmaları sürekli olarak devam ettirilecektir. Ben şimdiden Denge Veterinerlik adına Veterinerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.