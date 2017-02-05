Sokak hayvanları için kulübe

Giresun Belediyesince sokak hayvanlarının barınması için hazırlanan kulübelerin ilki Gazi Caddesi'ne yerleştirildi.

Giresun Belediyesince sokak hayvanlarının barınması için hazırlanan kulübelerin ilki Gazi Caddesi'ne yerleştirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Acil Ekip tarafından hazırlanan köpeklere barınak uygulamasının faaliyete geçirildiği belirtildi. Makine ve İkmal Müdürlüğü atölyesinde yapılan ilk kulübenin Debboy mevkisine yerleştirildiğinin ifade edildiği açıklamada, köpeklerin gece ve gündüz soğuktan korunmak için hazırlanan kulübelerin şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilmeye devam edileceği kaydedildi.