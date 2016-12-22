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Sokak hayvanları koruma altında

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Sokak hayvanları koruma altında
Ordu Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon ve sahiplendirme çalışmaları kapsamında bu yıl 375 başıboş hayvanı sahiplendirerek sokakta yaşamaktan kurtardı

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Altınordu İlçesi'nde bulunan Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bu yıl içerisinde getirilen sahipsiz sokak hayvanlarının 710’una klinik tedavi uygulanırken, bin 305’i kısırlaştırıldı. Bin 340’ının kuduz aşısı yapılırken 375’i sahiplendirildi.

17 PERSONEL ÇALIŞIYOR
Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının kış koşullarında barınma ve beslenme gibi temel ihtiyacı karşılanırken, olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için gerekli çalışmaların da sürdürülüyor. Rehabilitasyon Merkezi’nde 4 veteriner hekim, 1 veteriner sağlık teknisyeni ve 12 işçi olmak üzere toplam 17 personel görev yapıyor. Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırladığı proje kapsamsında Türkiye'nin çevreye duyarlı ilk ‘Hayvan Hastanesi Geçici Bakım Evi ve Hayvan Oteli’ 19 ilçenin sorununa kökten çözüm sağlayacak.

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