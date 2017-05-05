Sokak Hayvanları Refahı Kongresi Nilüfer’de Yapılacak

Nilüfer Belediyesi, "2. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi"ne ev sahipliği yapacak.

Nilüfer Belediyesi, "2. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi"ne ev sahipliği yapacak.

"Çünkü önemsiyoruz" sloganıyla 10-13 Mayıs tarihleri arasında Crowne Plaza'da yapılacak kongrede şehirleşmenin sokak hayvanlarına etkileri, barınaklarda yaşanan hayvan davranış problemleri ile bunlara karşı yapılabilecek uygulamalar, barınak ve geçici bakım evlerinde çalışan görevli veteriner hekimlerin karşılaştığı sıkıntılar ele alınacak. Türkiye'nin yanı sıra yurtdışından da konuşmacıların yer alacağı kongrede, sokak hayvanlarının refahı için yapılması gerekenler ve Avrupa ülkelerindeki uygulamalar paylaşılacak.

"2. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi"ne Türkiye ve farklı ülkelerden katılacak uzmanların insanlarının yanı sıra sokak hayvanları konusunda sorumluluk hissedenler, düzenlenecek konferans ve panellerde görüşlerini dile getirecek.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Kamuoyunun desteğini de sağlayarak, can dostlarımız için projeler geliştirmeli, yaşanan sıkıntılara çare bulmalıyız. Bu da ancak ilgili kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve meslek örgütlerinin planlı, programlı ve eşgüdüm içinde davranmasıyla mümkün olacaktır. Bu kongrenin sonunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin gerçekleşmesi en büyük dileğimdir. Bizler, her canlının hayat hakkına duyduğumuz saygıyla görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.