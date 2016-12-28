  • BIST 77.246
  • Altın 129,816
  • Dolar 3,5475
  • Euro 3,6877
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 8 °C
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Sokak Hayvanları Sahiplendirmede Büyük Başarı

» »
Sokak Hayvanları Sahiplendirmede Büyük Başarı
Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2016 yılı içinde sahiplendirdiği bin 200 sokak hayvanı ile bu alandaki öncülüğünü sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2016 yılı içinde sahiplendirdiği bin 200 sokak hayvanı ile bu alandaki öncülüğünü sürdürüyor.

2009 yılında bu güne kadar 8 bine yakın sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olan Doğal Yaşam Merkezi, 2016 yılı içinde 368 kedi ve 832 köpek olmak üzere toplam bin 200 hayvan sahiplendirdi. Merkezde bulunan 869 köpek ve 549 kedi kısırlaştırıldıktan sonra mikroçip takılarak alındıkları yerlere bırakıldı. Tedaviye muhtaç 874 sokak hayvanı ise tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. Müdürlüğe gelen kedi, köpek, yaralı ve hasta kedi köpek, kuş, güvercin, tavşan, yılan, at, eşek ve ilaçlama olarak toplam 6252 şikâyet değerlendirildi.

Yetkililer, sokak hayvanlarının halk sağlığı açısından önemli bir yer teşkil ettiğini ve Tepebaşı Belediyesi'nin halk sağlığını esas alan uygulamalarının aralıksız süreceğini ifade ettiler. Yapılan açıklamada, "Evcil bir hayvan edinmek isteyen tüm yurttaşların öncelikle Doğal Yaşam Merkezi'nde sahiplendirilmeyi bekleyen sokak hayvanlarını tercih etmeleri halk sağlığı açısından da çok önemli. Yasalara göre sokak hayvanlarını 1 ay içinde aldığımız yere bırakmak zorundayız. Sahiplendirmeler ne kadar çok artarsa sokak hayvanları sorununun çözümü de o kadar kolay olur. Sahiplendirme yaptığımız sokak hayvanlarının 1 yıllık sağlık hizmetlerini de Doğal Yaşam Merkezi veriyor. Tehlikeli tür olarak sınıflandırılan hayvanların bakımı da kanunen yasak olduğu gibi çeşitli olumsuzluklara da neden oluyor. Yurttaşlarımız bu tür hayvanlara karşı da dikkatli olmalı" ifadeleri kullanıldı.

2 bin 500'e yakın çocuk binicilik öğrendi

Veteriner İşleri Müdürlüğünün diğer bir faaliyet alanı olarak 2 bin 418 çocuk ata bindirildi. 6 bin 352 çocuk ise atla tanıştırma etkinliğine katılırken, 60 engelli çocuk adaptif binicilik eğitimi aldı. 8 bin 504'ü çocuk olmak üzere 27 bin 745 vatandaş Doğal Yaşam Merkezini ziyaret etti. 2017'de 5'incisi düzenlenecek "Hayvan Sevgisi" konulu resim yarışmasına 2016 yılında 33 ilkokuldan toplam 634 öğrenci katıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü, hayvan sevgisini çocuklara yaşatabilmek için yürüttüğü eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Proje ile ilköğretim okullarını ziyaret ederek sokak hayvanlarıyla ilgili temel eğitimleri gerçekleştiriyor. Bu güne kadar Eskişehir çapında 21 okulda 2 bin 500'den fazla öğrenciye ulaşarak eğitim çalışması yürüten Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli veterinerler, çocuklara sokak hayvanları ve evcil hayvan bakımı ile ilgili temel bilgilerden oluşan sunumlar yapıyorlar. Sunumlarda sokak hayvanları ile ilgili çocuklara beslenme, bakım, sahiplenme konuları anlatılırken evcil hayvanlar ile ilgili de bilgiler veriliyor.

Sokak Hayvanları Sahiplendirmede Büyük Başarı

Sokak Hayvanları Sahiplendirmede Büyük Başarı

Sokak Hayvanları Sahiplendirmede Büyük Başarı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alanya’da Hayırseverden, 249 Öğrenciye Giyim Yardımı28 Aralık 2016 Çarşamba 17:03
  • Samsunlular Yardımlaşma Derneği’nden Suriye’ye 3 Tır Yardım Malzemesi28 Aralık 2016 Çarşamba 17:03
  • Yeşilyurt Belediyespor Antalya’daki İlk Hazırlık Maçını Oynadı28 Aralık 2016 Çarşamba 17:03
  • Battalgazi İlçe Danışma Toplantısı Gerçekleştirildi28 Aralık 2016 Çarşamba 17:03
  • Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar’dan Başkan Sekmen’e Ziyaret28 Aralık 2016 Çarşamba 17:03
  • Ulaşım Daire Başkanlığı Başkan Albayrak’a Brifing Verdi28 Aralık 2016 Çarşamba 17:03
  • Bafra’da Kariyer Günü Toplantısı28 Aralık 2016 Çarşamba 16:58
  • Kula’da Kar Yağışı28 Aralık 2016 Çarşamba 16:58
  • Astop’tan Doğalgaz İhalesine İlk Yorum28 Aralık 2016 Çarşamba 16:58
  • Kula’da Atatürk Kır Koşusu Yapıldı28 Aralık 2016 Çarşamba 16:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti