Sokak Hayvanları Sahipsiz Kalmadı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki iller olan Manisa, İzmir, Muğla ve Aydın'da geçtiğimiz...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki iller olan Manisa, İzmir, Muğla ve Aydın'da geçtiğimiz yıl belediyeler ile birlikte 41 bin civarında sokak hayvanına ulaştı. Müdürlükten yapılan açıklamada 6 bin 910 sokak hayvanının da sahiplenilerek yeni yuvalarına kavuşmalarının sağlandığı bildirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2016 yılında Bölge Müdürlüğümüz ile Manisa, İzmir, Aydın, Muğla Büyükşehir Belediyeleri ve bağlı belediyeler ilgili kanun kapsamında; 40 bin 782 sahipsiz hayvanını kısırlaştırdık. 41 bin 4 hayvanı da aşılarken, 41 bin 172 hayvanı işaretledi ve 6 bin 910 sahipsiz hayvanın da sahiplenerek yeni yuvalarına kavuşmalarını sağladık." denildi.

Kısırlaştırma çalışmaları

Yapılan açıklamada 4 ilde kent merkezlerinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma çalışmalarının da yapıldığı bildirilerek şu bilgilere yer verildi:

"Kent içinde yaşayan sahipsiz hayvanların sayılarını kontrol altında tutmak amacıyla Manisa'da 2 bin 899, İzmir'de 25 bin 596, Aydın'da 2 bin 355 ve Muğla'da 9 bin 932 hayvana kısırlaştırma çalışması yapıldı. Sokaklarımızda yaşayan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar, belediyelere ait uzman ekiplerce sivil toplum örgütlerinin de desteği ile bulunduğu ortamdan alınarak, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yerel yönetimlerce kurulup işletilen geçici hayvan bakımevlerine getirilmektedir. Tedavileri, kısırlaştırma ve aşılama işlemleri yapıldıktan sonra öncelikle sahiplendirilmeye çalışılmaktadır. Sahiplendirme işlemi yapılamadığı durumlarda ise işaretlenerek alındığı ortama bırakılmaktadır. Bölge Müdürlüğümüz çalışma alanı içerisinde Manisa, İzmir, Aydın, Muğla Büyükşehir Belediyeleri ve bağlı belediyelerin kurup çalıştırdıkları 53 adet Geçici Hayvan Bakımevi bulunmaktadır."