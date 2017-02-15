Sokak hayvanlarına belediye şefkati

Samsun'un Terme İlçesi'ndeki sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar sürdüren Terme Belediyesi, hayvan barınağına 1118 sokak hayvanını götürerek sağlıklaştırılmasını sağladı

Terme Belediyesi, 2016 yılında Geçici Hayvan Barınağını faaliyete geçirdi. 2016 yılı içerisinde belediye tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ertan Keleş, 1118 tane sokak hayvanını hayvan barınağına teslim edildiğini belirterek aşısı ve bakımı yapılarak küpelenmiş 794 adet sokak köpeğinin geri alındığını söyledi.

Sokak hayvanları ile ilgili her türlü ihbarı değerlendirdiklerini ifade eden Keleş, "Köpek ve kedi gibi topladığımız sokak hayvanlarını en fazla iki gün geçici barınağımızda misafir ederek hayvan barınağına götürüyoruz. Yasal olarak o hayvanları tedavi ettikten sonra tekrar alındığı sokağa bırakmak zorundayız. Vatandaşımız bu yasayı bilmediğinden ‘köpekleri topluyorlar, tekrar bırakıyorlar’ diye sitem etmekte. Vatandaşlarımız ve 18 yaşından küçükler velileri ile geldiği takdirde barınağımızda bulunan her türlü bakımı yapılmış sokak hayvanlarını sahiplenebilirler" dedi.

HEPİMİZ SORUMLULUK SAHİBİYİZ

Soğuk havaların kendisini daha fazla hissettirdiği şu günlerde sokak hayvanlarına yönelik olarak tüm vatandaşları daha duyarlı olmaya davet eden Belediye Başkanı Şenol Kul, "Eğer kediler 6 saat, köpekler 17 saat aç kalırsa donarak ölebiliyor.Soğuklar geldi çattı. Çetin kış şartları insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Soğuk kış günlerinde aç kalan başta serçe, kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının ölüm kalım mücadelesine hepimiz yardımcı olabiliriz. Biz, inşa ettikleri ibadethanelere kuşlar için yuvalar yapan, kış aylarında aç kalan yaban hayvanlarını doyurmak için vakıflar kuran bir kültürün mirasçılarıyız. Bu da bize bir sorumluluk yüklüyor. Dolayısıyla ilçemizde sokak hayvanları sahipsiz değil, onların da sorumluluğu bizim üzerimizde" ifadelerini kullandı.