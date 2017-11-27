Sokak Hayvanlarına Karşı Duyarlı Olmaya Davet

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, sokak hayvanlarına karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, sokak hayvanlarına karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, sokakta yaşayan kimsesiz hayvanlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Toplumda sahipsiz hayvanlara yönelik bilincin arttırılması gerektiğini ifade eden Veteriner Nagihan Yaman, bu konuda birlikte hareket ederek çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi tarafından kimsesiz hayvanlar için yürütülen çalışmalara değinen Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizdeki kimsesiz hayvanların var olma haklarını önemsiyoruz. Yeryüzünde yaşayan her canlı gibi başıboş hayvanların da saygı görme, barınma ve korunma hakkı var. Geçici Hayvan Bakım Evimiz de sahipsiz köpekler için koruma, iyileştirme ve rehabilite çalışmalarını uzman veteriner hekimlerimiz denetiminde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yaman, "İlçe belediyeleri tarafından oluşturulan toplama ekipleri, sokakta başıboş gezen, yardıma muhtaç veya hastalıklı köpekler için sahada titiz bir çalışma örneği sergileyerek barınağa transfer işlemlerini gerçekleştiriyor. Burada hayvanlarımızın hastalıklarının tedavisi gerçekleştiriliyor ve ihtiyaçları gideriliyor. Uygun bir aile barınağa müracaat ederse sahiplendirme işlemi uygulanıyor. Gerekli koşulların sağlanmasının ardından eğer sahiplenme gerçekleşmez ise hayvanlarımızı tekrar doğada yaşamlarını devam ettirmeleri için ilçe belediyesi ekiplerine sağlıklı bir şekilde teslim ediyoruz" diye konuştu.

Açıklamalarına devan eden Yaman, "Sakarya'da yaşayan sahipsiz hayvanlara yardım eli uzatmak için yerinde besleme uygulamasını geçtiğimiz yıl başlatmıştık. Uygulama kapsamında görevli ekiplerimiz farklı noktalara hayvan yiyecekleri bırakıyor. Tabi ki bu noktada vatandaşlarımıza da büyük bir sorumluluk düşüyor. Herkes kapısının önüne bir kap yemek koyduğu takdirde sorunun çözümü için daha etkin bir yöntem oluştururuz. Sokak hayvanlarına yönelik çabamıza vatandaşlarımızın da destek vermesi ve toplumda duyarlılık bilincinin oluşması bizler için oldukça önemli. Onlar bizim dostlarımız. Bu konuda birlikte hareket etmeyi sürdürmeliyiz. Yardıma muhtaç sahipsiz hayvanlar için vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası ALO 153'ü arayarak çalışmalarımıza katkı sağlayabilirler" şeklinde konuştu.