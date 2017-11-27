  • BIST 104.944
  • Altın 162,626
  • Dolar 3,9049
  • Euro 4,6654
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Sokak Hayvanlarına Karşı Duyarlı Olmaya Davet

» »
Sokak Hayvanlarına Karşı Duyarlı Olmaya Davet
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, sokak hayvanlarına karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, sokak hayvanlarına karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, sokakta yaşayan kimsesiz hayvanlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Toplumda sahipsiz hayvanlara yönelik bilincin arttırılması gerektiğini ifade eden Veteriner Nagihan Yaman, bu konuda birlikte hareket ederek çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi tarafından kimsesiz hayvanlar için yürütülen çalışmalara değinen Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizdeki kimsesiz hayvanların var olma haklarını önemsiyoruz. Yeryüzünde yaşayan her canlı gibi başıboş hayvanların da saygı görme, barınma ve korunma hakkı var. Geçici Hayvan Bakım Evimiz de sahipsiz köpekler için koruma, iyileştirme ve rehabilite çalışmalarını uzman veteriner hekimlerimiz denetiminde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yaman, "İlçe belediyeleri tarafından oluşturulan toplama ekipleri, sokakta başıboş gezen, yardıma muhtaç veya hastalıklı köpekler için sahada titiz bir çalışma örneği sergileyerek barınağa transfer işlemlerini gerçekleştiriyor. Burada hayvanlarımızın hastalıklarının tedavisi gerçekleştiriliyor ve ihtiyaçları gideriliyor. Uygun bir aile barınağa müracaat ederse sahiplendirme işlemi uygulanıyor. Gerekli koşulların sağlanmasının ardından eğer sahiplenme gerçekleşmez ise hayvanlarımızı tekrar doğada yaşamlarını devam ettirmeleri için ilçe belediyesi ekiplerine sağlıklı bir şekilde teslim ediyoruz" diye konuştu.

Açıklamalarına devan eden Yaman, "Sakarya'da yaşayan sahipsiz hayvanlara yardım eli uzatmak için yerinde besleme uygulamasını geçtiğimiz yıl başlatmıştık. Uygulama kapsamında görevli ekiplerimiz farklı noktalara hayvan yiyecekleri bırakıyor. Tabi ki bu noktada vatandaşlarımıza da büyük bir sorumluluk düşüyor. Herkes kapısının önüne bir kap yemek koyduğu takdirde sorunun çözümü için daha etkin bir yöntem oluştururuz. Sokak hayvanlarına yönelik çabamıza vatandaşlarımızın da destek vermesi ve toplumda duyarlılık bilincinin oluşması bizler için oldukça önemli. Onlar bizim dostlarımız. Bu konuda birlikte hareket etmeyi sürdürmeliyiz. Yardıma muhtaç sahipsiz hayvanlar için vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası ALO 153'ü arayarak çalışmalarımıza katkı sağlayabilirler" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afad “Sivil Savunma Eğitimi” Verdi27 Kasım 2017 Pazartesi 15:28
  • Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afetlere Karşı İklim Verileriyle Önlem Alacak27 Kasım 2017 Pazartesi 15:28
  • Saros Sahilinde Yenileme Çalışmaları27 Kasım 2017 Pazartesi 15:24
  • Sanayi Kenti Aliağa’ya Bir Yılda 3 Bin 660 Kişi Göç Etti27 Kasım 2017 Pazartesi 15:24
  • Karabağlar’da Sıcak Asfalt Sevinci27 Kasım 2017 Pazartesi 15:23
  • Gerede’de Kar Kalınlığı 45 Santimetreyi Buldu27 Kasım 2017 Pazartesi 15:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hizmete Alacağı Eserlerden Zonguldak Da Payını Alacak27 Kasım 2017 Pazartesi 15:18
  • Kınalı Keklik Doğaya Bırakıldı27 Kasım 2017 Pazartesi 15:18
  • Merkezefendi Belediyesi 4 Bin Öğrenciyi Tarihle Buluşturacak27 Kasım 2017 Pazartesi 15:18
  • Sokak Hayvanlarına Karşı Duyarlı Olmaya Davet27 Kasım 2017 Pazartesi 15:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti