Sokak Köpeği İle Kedinin Dostluğu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir sokak köpeği ile sokak kedisinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir sokak köpeği ile sokak kedisinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde birbirlerinden ayrılmayan kedi-köpek caddelerde birlikte dolaşıyor. Zaman zaman birbirleriyle boğuşup oynayan kedi ve köpeği görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Birbirlerinin yanına kimseyi yanaştırmayan sokak köpeği ve kedisi çevredeki vatandaşlar yemek verirken oluşturdukları dost görüntüleri herkese örnek oluyor.

Mahallelerindeki kedi ile köpeğin dostluklarının kendisini çok şaşırdığını belirten Nazım Çakıcı isimli vatandaş, "İnsanların bile son günlerde göstermediği dostlukları hayvanlar gösteriyor. Bu dostluğu ve dayanışmayı görürken çok duygulanıyorum" dedi.