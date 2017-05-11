Sokak Köpeklerini Besleyen Sporcu Kadınlara Darp İddiası

İzmir'in Tire ilçesinde spor salonu işleten iki kadın, iddiaya göre soksak köpeklerine mama verdikleri için komşuları olduğu söylenen bir kadın tarafından...

İzmir'in Tire ilçesinde spor salonu işleten iki kadın, iddiaya göre soksak köpeklerine mama verdikleri için komşuları olduğu söylenen bir kadın tarafından darp edildi.

Edinilen bilgilere göre, Tire Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir spor salonu işleten Zeynep Aydın (33) ve Gizem Ay (26) yaklaşık bir yıldır iş yerlerinin önünde bulunan sokak hayvanlarına mama veriyordu. Bu durumdan rahatsız olan M.T. ise zaman zaman iki kadını hayvanları beslememeleri ve buraya alıştırmamaları konusunda onları sözlü olarak uyarıyor bazen de bu konu yüzünden tartışıyorlardı. Zeynep Aydın ve Gizem Ay geçen hafta yine sokak hayvanlarını besledikleri sırada iddiaya göre komşuları M.T. ile yeniden sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T.'nin kızı H.T. ise aşağıya inerek Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu antrenör Zeynep Aydın ve Gizem Ay'a saldırarak onları darp etti. Kavga esnasında neye uğradıklarını şaşıran Zeynep Aydın ve Gizem Ay ikilisi ise sporcu olmaları sebebiyle karşı tarafa herhangi bir saldırıda bulunmadıklarını iddia etti. Olayın ardından şikayetçi olan ikili, darp edildikleri iddiası ile karşı taraftan davacı oldu.

"Beslemeye devam edeceğiz"

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan kadınlar, "Sokak hayvanlarına baktığımız için darp edildik. Hayatta aklımıza gelebilecek en son şeydi bu. Zaten şahıs tarafından bir yıldır tehdit alıyorduk. Tabii ki biz bu tehditleri umursamadık. Geçen hafta maalesef bu yüzden bir yıldır süren tartışma kavgaya dönüştü. M.T.'nin kızı bize saldırıp bizi darp etti. Biz sporcu olduğumuz için kavga etmedik ve kendisine karşılık vermedik. Durumdan şikayetçi olduk. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Sokak hayvanları toplumun bir parçasıdır. Bu sokaklarda biz nasıl geziyorsak onların da bu sokaklarda dolaşma hakkı var. Onların ağzı dili var ama onlar konuşamıyor. Onlara bir kap yemeği ve bir kap suyu çok görmeyelim. Biz şartlar ne olursa olsun hayvanları beslemeye devam edeceğiz" dedi.