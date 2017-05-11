  • BIST 95.946
  • Altın 140,342
  • Dolar 3,5721
  • Euro 3,8872
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Sokak Köpeklerini Besleyen Sporcu Kadınlara Darp İddiası

» »
Sokak Köpeklerini Besleyen Sporcu Kadınlara Darp İddiası
İzmir'in Tire ilçesinde spor salonu işleten iki kadın, iddiaya göre soksak köpeklerine mama verdikleri için komşuları olduğu söylenen bir kadın tarafından...

İzmir'in Tire ilçesinde spor salonu işleten iki kadın, iddiaya göre soksak köpeklerine mama verdikleri için komşuları olduğu söylenen bir kadın tarafından darp edildi.

Edinilen bilgilere göre, Tire Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir spor salonu işleten Zeynep Aydın (33) ve Gizem Ay (26) yaklaşık bir yıldır iş yerlerinin önünde bulunan sokak hayvanlarına mama veriyordu. Bu durumdan rahatsız olan M.T. ise zaman zaman iki kadını hayvanları beslememeleri ve buraya alıştırmamaları konusunda onları sözlü olarak uyarıyor bazen de bu konu yüzünden tartışıyorlardı. Zeynep Aydın ve Gizem Ay geçen hafta yine sokak hayvanlarını besledikleri sırada iddiaya göre komşuları M.T. ile yeniden sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T.'nin kızı H.T. ise aşağıya inerek Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu antrenör Zeynep Aydın ve Gizem Ay'a saldırarak onları darp etti. Kavga esnasında neye uğradıklarını şaşıran Zeynep Aydın ve Gizem Ay ikilisi ise sporcu olmaları sebebiyle karşı tarafa herhangi bir saldırıda bulunmadıklarını iddia etti. Olayın ardından şikayetçi olan ikili, darp edildikleri iddiası ile karşı taraftan davacı oldu.

"Beslemeye devam edeceğiz"

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan kadınlar, "Sokak hayvanlarına baktığımız için darp edildik. Hayatta aklımıza gelebilecek en son şeydi bu. Zaten şahıs tarafından bir yıldır tehdit alıyorduk. Tabii ki biz bu tehditleri umursamadık. Geçen hafta maalesef bu yüzden bir yıldır süren tartışma kavgaya dönüştü. M.T.'nin kızı bize saldırıp bizi darp etti. Biz sporcu olduğumuz için kavga etmedik ve kendisine karşılık vermedik. Durumdan şikayetçi olduk. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Sokak hayvanları toplumun bir parçasıdır. Bu sokaklarda biz nasıl geziyorsak onların da bu sokaklarda dolaşma hakkı var. Onların ağzı dili var ama onlar konuşamıyor. Onlara bir kap yemeği ve bir kap suyu çok görmeyelim. Biz şartlar ne olursa olsun hayvanları beslemeye devam edeceğiz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadirli’de Otomobil Sürüye Daldı, 25 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu11 Mayıs 2017 Perşembe 11:29
  • Van’da Terör Operasyonu11 Mayıs 2017 Perşembe 11:29
  • Yaşlı Adamın Ayağını Ezdi Şoka Girdi11 Mayıs 2017 Perşembe 11:29
  • Okul Müdürü Okul Önünde Kaza Yaptı: 2 Yaralı11 Mayıs 2017 Perşembe 11:18
  • Konya Merkezli Fetö Operasyonları: 36 Gözaltı11 Mayıs 2017 Perşembe 11:18
  • Afyonkarahisar’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı11 Mayıs 2017 Perşembe 11:14
  • Anlaşmalı Boşananlar Dikkat11 Mayıs 2017 Perşembe 11:08
  • Samsun’da Deaş’ın Hücre Evine Operasyon: 10 Gözaltı11 Mayıs 2017 Perşembe 11:08
  • Mustafakemalpaşa’da Nefes Kesen Uyuşturucu Operasyonu11 Mayıs 2017 Perşembe 11:05
  • Ankara- Eskişehir Yolunda Trafik Kazası: 6 Yaralı11 Mayıs 2017 Perşembe 10:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti