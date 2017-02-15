Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırıda Yaralandı

Samsun'da sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'da sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım içesi Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliye Sarayı yanında saat 22.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan A.Ç.(52) belinin 2 yerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Ç. tedavi altına alındı. A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen H.T., kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri kaçan bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.