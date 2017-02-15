  • BIST 88.082
  • Altın 144,379
  • Dolar 3,6621
  • Euro 3,8732
  • Samsun -1 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -6 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -6 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 2 °C
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • CsGo ve Lol'de Kazanmak için Püf Noktalar
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları

Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırıda Yaralandı

» »
Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırıda Yaralandı
Samsun'da sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'da sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım içesi Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliye Sarayı yanında saat 22.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan A.Ç.(52) belinin 2 yerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Ç. tedavi altına alındı. A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen H.T., kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri kaçan bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep’teki Fetö Davası14 Şubat 2017 Salı 22:13
  • Sosyal Medyada Randevulaşıp Kavga Eden Genç Kızlar Serbest14 Şubat 2017 Salı 22:08
  • İstanbul’da Terör Örgütü Pkk Operasyonu14 Şubat 2017 Salı 22:08
  • Tire’de Cüzdanını Unutan Turist İçin Seferber Oldular14 Şubat 2017 Salı 21:03
  • Fetö Şüphelisi 2 Asker Tutuklandı14 Şubat 2017 Salı 20:33
  • Sakarya’da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama14 Şubat 2017 Salı 20:33
  • Kayseri’deki Cinayetle İlgili Suriyeli 3 Kişi Gözaltına Alındı14 Şubat 2017 Salı 20:18
  • Dursunbey’de Fetö’cü 3 Öğretmen Tutuklandı14 Şubat 2017 Salı 20:13
  • Belediye Otobüsü Kaza Yaptı: 3 Yaralı14 Şubat 2017 Salı 20:08
  • Babasını Döven Adamı Öldürdü14 Şubat 2017 Salı 20:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti