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Sokak Ortasında Genç Kadına Kurşun Yağdırdı

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Sokak Ortasında Genç Kadına Kurşun Yağdırdı
İzmir'de bir kadın, kocasının yeğeni tarafından sokakta ortasında vurularak hayatını kaybetti.

İzmir'de bir kadın, kocasının yeğeni tarafından sokakta ortasında vurularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi 3099 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Safiye K. ile kocasının yeğeni olan Abdullah K. (20) arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah K. yanındaki tabanca ile Safiye K.'ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Safiye K., kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlı Abdullah K.'yi olay yerinde gözaltına aldı. Olayda ağır yaralanan Safiye K., olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Safiye K.'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürülen Abdullah K. ifadesinde, cinayeti namusunu temizlemek için işlediğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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