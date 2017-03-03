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Sokak Ortasında Kavga Eden Çift Birbirini Bıçakladı

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Sokak Ortasında Kavga Eden Çift Birbirini Bıçakladı
Malatya'da sokak ortasında tartışan karı-kocanın kavgası kanlı bitti.

Malatya'da sokak ortasında tartışan karı-kocanın kavgası kanlı bitti. Birbirlerini bıçaklayan çift hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çukurdere Mahallesi Pamukçu Sokak'ta akşam saatlerinde yaşanan olayda karı-koca arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İddiaya göre S.Y. isimli bayan tartıştığı kocası K.Y.'yi bıçakla dizinden yaraladı. Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmak için müdahale ettiği sırada yerdeki bıçağı alan K.Y. de eşi S.Y.'yi bacağından yaraladı.

Her iki tarafından yaralandığı olayda karı-koca ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken hayati risklerinin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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