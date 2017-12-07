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Sokak Temizliğine Kadın Eli Değdi

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Sokak Temizliğine Kadın Eli Değdi
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, "Toplum Yararına Çalışma Programı" kapsamında belediye bünyesinde hizmete alınan kadın işçiler, sokaklarda kış...

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, "Toplum Yararına Çalışma Programı" kapsamında belediye bünyesinde hizmete alınan kadın işçiler, sokaklarda kış temizliği çalışmalarına başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İşkur eliyle Türkiye genelinde uygulanmakta olan "Toplum Yararına Çalışma Programı" kapsamında belediye bünyesinde çalışan bayan işçiler sokak temizliğinde de erkeklere adeta taş çıkartıyor. Eskişehir Sarıcakaya ilçesinde merkez ve mahalleleri de dahil olmak üzere sokak ve parklarda kış temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sarıcakaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak toplum yararına çalışma programı bünyesinde çalışan ve sabah saat 08.00'de işlerine başlayan kadınlar, saat 17.00'de mesailerini tamamlıyor. Kadınlar, ilçe sakinlerinden, temizlik konusunda daha duyarlı olmalarını istiyor. Kadın işçilerin titiz çalışmaları ilçe sakinleri tarafından da takdirle karşılanıyor.

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