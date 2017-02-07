Sokaklar hepimizin…

Sokaklar yaşamın en önemli alanlarıdır.

Selamlaşmayı ve dostlukları sokaklarda başlatırız. Kavga etmek sokakta öğrenilir, demokraside sokaklarda öğrenilir.

Brezilya’da, futbolcuların yetiştiği alt yapıların en önemli tesisleri sokaklardır.

Futbolda, tıpkı demokrasi gibi sokak aralarında öğreniliyor.

Sokaklar yaşama tuzak hazırlanan alanlar değildir, sokaklar yaşamın mektebidir.

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Siyasiler şu noktayı anlamalıdırlar, seçim çalışmalarında neden sokaklara çıkıyorsanız, sesini duyurmak isteyen, sorunlarını anlatmak isteyenler de onun için sokaklara çıkıyorlar.

Sorunlarını yetkililere duyurmak isteyenlerin, sokaklara çıkmalarının arkasında başka şey aramamak lazım.

"Demokrasinin evrensel değerleri öğle diyor”

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Ne yapalım, Demokrasi böyle bir şey, İnsanlar, taleplerini seslendirmek için sokakları kullanmak istiyorlar, tıpkı siyasilerin kullandıkları gibi.

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Evde eşine ve çocuklarına, şiddet kullanmayı çözüm sanan insanlar, farkına varmadan toplumun aile düzenini ve yapısını bozmaktadırlar.

Demokrasilerde de, her sokak eylemini yasa dışı sayanlar ile sorunlarını yetkililere duyurmak için sokaklara çıkanların, yapacakları yanlışlarda farkına varmadan, toplum düzenini ve demokrasinin düzenini bozmaktadır.

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Eğer dinlerseniz, sorunu anlamaya bir adım atmış olursunuz, bu davranışınız, soruna çözüm bulmayı kolaylaştıracak en doğru adımdır.

Demokrasi birbirini dinlemeyi bilenlerin geliştirebildiği bir sistemdir.

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Eğitimde, ailelere ve eğitimcilere anlatmaya çalıştığımız bir laf vardır.

"Saklama hırsız edersin, söyleme arsız edersin” diye!

Devlet koyduğu kısıtlamalar ile kitleleri arsız etmemelidir.

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Demokrasi ile şiddetin yan yana yaşaması mümkün değildir.

Aynı şeyleri düşünmeyen insanlar bir arada yaşayacaklar, bir arada yaşarken, birbirleri ile mücadele etmeleri de gerekecek, işte bu mücadeleyi kafa göz yarmadan yapmayı becerebildikleri sistemin adıdır demokrasi.

70 yıllık demokrasimize ve demokrasi deneyimlerimize yakışan bu anlayıştır.

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Sorunlarını yüksek sesle sokaklarda dillendirenleri dinleyebilmektir demokrasi.

Bu cennet vatanı, demokrasi ile idare etmek bu kadar zor mu?