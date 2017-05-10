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Sokakta Arkadaşı İle Sohbet Ederken Vuruldu

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Sokakta Arkadaşı İle Sohbet Ederken Vuruldu
Konya'da 17 yaşındaki genç, sokakta arkadaşıyla sohbet ederken bir otomobilden ateş açılması sonucu vurularak yaralandı.

Konya'da 17 yaşındaki genç, sokakta arkadaşıyla sohbet ederken bir otomobilden ateş açılması sonucu vurularak yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Yeni Mahalle Bakraç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, 17 yaşındaki Çağlar E., arkadaşı Emre G. (17) ile sokakta oturup sohbet ettikleri sırada plakasını alamadıkları bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle iki arkadaşa ateş edildi. Otomobilden açılan ateş sonucu Çağlar E. bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı genç ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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