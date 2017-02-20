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Sokakta Bulduğu Kazın Sahibini Arıyor

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Sokakta Bulduğu Kazın Sahibini Arıyor
Manisa'nın Gördes ilçesinde huzurevinde kalan yaşlı bir adam yolda bulduğu kazın sahibini arıyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde huzurevinde kalan yaşlı bir adam yolda bulduğu kazın sahibini arıyor.

Gördes Huzurevinde kalan Zeki Koç isimli vatandaş Demirci yol güzergahında başı boş dolaşan bir kazı fark ederek yakaladı. Kazın sahibine ulaşmaya çalıştığını söyleyen Koç, "Yemeden içmeden kesilen Kaza huzurevi sakinleri olarak üzülüyoruz. Bir an önce sahibinin ortaya çıkmasını dört gözle bekliyoruz. Eğer ki bulamazsak huzurevi müdürümüz Recep Demir'e rica edeceğim onun için bir kafes yaptırarak tüm bakımını üstleneceğim." dedi.

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