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Sokakta Pompalı Tüfekle İnfaz

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Sokakta Pompalı Tüfekle İnfaz
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, evden çıktığı sırada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralanan 28 yaşındaki Gökhan Deniz kaldırıldığı...

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, evden çıktığı sırada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralanan 28 yaşındaki Gökhan Deniz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 01.15 sıralarında Tahsin Yazıcı Mahallesi 9133 sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen 30 yaşındaki A.S., Gökhan Deniz'e evden çıktığı sırada pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet etmesi üzerine ağır yaralanan Deniz, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirirken, cinayet zanlısı A.S. hızla olay yerinden uzaklaştı. Gökhan Deniz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Deniz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Deniz'in öldüğünü duyan yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Deniz'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılamak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan cinayet zanlısı A.S., polis ekipleri tarafından kısa bir süre de yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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