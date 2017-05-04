Sokakta Top Oynayan 12 Yaşındaki Çocuk Tüfekle Vuruldu

Samsun'da sokakta top oynayan 12 yaşındaki çocuk tüfekle ateş açılması sonucu vurularak hastanelik oldu.

Samsun'da sokakta top oynayan 12 yaşındaki çocuk tüfekle ateş açılması sonucu vurularak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ortaokul 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki K.N., sokakta arkadaşları ile top oynarken motosikletli kimliği belirsiz kişilerin pompalı tüfekle ateş açması sonucu sağ bacağından vurularak yaralandı. Kanlar içinde kalan çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırganları görmediğini söyleyen K.N., "Top oynarken ses duydum ve vuruldum" dedi.

Oğlunun vurularak hastaneye kaldırıldığını öğrenen anne Çiğdem Y., gözyaşlarına boğuldu. Annenin feryadı yürekleri dağladı. Polis silahlı saldırganın kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.