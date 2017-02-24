Söke Add’den Anayasa Değişikliği Paneli

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Söke Şubesi anayasa değişikliği konulu panel düzenledi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Söke Şubesi anayasa değişikliği konulu panel düzenledi. Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda gerçekleşen panelde konuşmacı olarak Aydın Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt ve Sakarya Baro Başkanı Av. Zafer Kazan yer aldı.

"Verilecek Yetkiler Yarın Kimin Tarafından Kullanılacağını Bilmiyoruz"

Panelde ilk konuşmayı Sakarya Baro Başkanı Av. Zafer Kazan yaptı. Toplumun iyi niyetinin kurbanı olmamasını istediklerini, verilecek yetkilerin yarın kimin tarafından kullanılacağını bilmediklerini belirten Sakarya Baro Başkanı Av. Zafer Kazan; "Önümüze getirilen ve bizden saklanarak dayatılan değişiklikler ile geleceğimiz, çocuklarımız ve bu ülkenin istikbali, çok ciddi bedeller ödeyerek kurulan Cumhuriyet, birlik ve beraberliğimiz tehlikede" dedi.