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Söke Belediyesi’nin Yeni Sezon Yol Yapımı Hedefi; 400 Bin Metrekare

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Söke Belediyesi’nin Yeni Sezon Yol Yapımı Hedefi; 400 Bin Metrekare
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Aylık olarak düzenli hale getirilmeye çalışılan merkez mahalle muhtarları toplantısının ikincisi yapıldı. Başkanlık makamında yapılan toplantıda muhtarlara gelen şikayetler değerlendirilirken, yapılan işler ve programlanan çalışma programı görüşülüyor. Toplantıda Başkan Yardımcıları Fahri Sivrioğlu ve Ahmet Karakaş, Genel Koordinatör Süleyman Çakmak, Şantiye Şefi Muammer Tosun da bulundu.

"Muhtarlar Toplantısı Etkin Hizmet İçin Faydalı"

Toplantıların hem geleceğin planlanması hem de yapılan işlerin değerlendirilmesi anlamında faydalı olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; "Her ay merkez mahalle muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Muhtarlarımızdan vatandaşlarımızın ilettikleri düşüne ve taleplerini, belediye olarak verdiğimiz hizmetlerin değerlendirmelerini de alıyoruz. Bu toplantılarla hizmetin daha hızlı ve etkin hale geldiğini düşünüyoruz" dedi.

"Nisan Ayında 6 Ekip Birden Sahada Olacak"

Bugün itibariyle Konak, Fevzipaşa, Akçakonak mahalleleri ve Granta mezarlığında çalışmaları olduğunu belirten Başkan Toyran; "Yakın zamanda Kemalpaşa mahallesinde çalışmalarımız başlayacak. Nisan ayında da inşallah 6 ekiple birden aynı anda yol, kaldırım ve peyzaj çalışmalarımız devam edecek. Bu sezon inşallah kendi yetki alanımızda olan Sökemizin yol sorununun yüzde 60-yüzde 70'lik bölümünü çözeceğiz" dedi.

"Yeni Sezonun Hedefi 400 Bin M2 Yol Yapımı"

Geçen yıl için yol yapımı için koyduğu 400 Bin metrekare hedefini geçen, 33 aylık dönemde 603 Bin metrekare yol yapan Söke Belediyesi'nin, yeni sezon hedefi yine 400 Bin metrekare yol yapmak. Yeni sezon için de aynı hedefle yola çıktıklarını ve bu rakamı yine geçeceklerini söyleyen Başkan Toyran; "Sahada çalışan ekiplerimizle güzel bir birlikteliğimiz var. Hem ekiplerimiz, hem bizler vatandaşlarımızdan gelen geri dönüşleri gördükçe daha da heyecan ve şevkle çalışıyoruz. Bu yıl 400 Bin metrekarelik yol yapımının yine üzerine çıkacağız" diye konuştu.

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