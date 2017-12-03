  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 14 °C

Söke Chp’de Gençlik Kolları Başkanını Seçti

» »
Söke Chp’de Gençlik Kolları Başkanını Seçti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Örgütü Gençlik Kollarında seçim heyecanı yaşadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Örgütü Gençlik Kollarında seçim heyecanı yaşadı. İki adayın yarıştığı seçimde bir oy farkla Yağız Pullukçu, Söke CHP Gençlik Kollarının yeni başkanı oldu.

517 üyesi bulunan Söke CHP Gençlik Kollarının 273 üyesi oy kullandı. Oy kullanma işlemi 13.30'da başladı. Saat 18.00'de sandıkların kapanmasıyla birlikte sayıma geçildi. Yapılan sayımın sonunda kırmızı listeyle yarışan Yağız Pullukçu'nun listesi 136, beyaz listeyle yarışan Tolga Tosun'un listesine 135 oy çıktı. İki oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde kazanan Yağız Pullukçu oldu. Her anı heyecanlı ve biraz da gergin geçen gençlik kolları seçiminin özellikle oy sayılması sırasında büyük heyecan yaşandı. Bir oy farkla zafer sevinci yaşayan taraf kırmızı liste oldu. Seçim sonunda iki genç aday elele birlik ve beraberlik mesajı vererek, "kazanan CHP, kazanan gençlik olmuştur" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Chp Yunusemre’de Serdar Bozyaka Dönemi03 Aralık 2017 Pazar 18:13
  • Bakan Tüfenkci Çobanbey Sınır Kapısı’nda İncelemelerde Bulundu03 Aralık 2017 Pazar 17:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş’ta03 Aralık 2017 Pazar 17:58
  • Ak Parti Bandırma 6. İlçe Kongresi03 Aralık 2017 Pazar 17:33
  • Sarıgöl Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk Oldu03 Aralık 2017 Pazar 17:23
  • Ak Parti Alaşehir 6. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı03 Aralık 2017 Pazar 17:23
  • Ak Parti Kahta Gençlik Kolları Kongresi Yapıldı03 Aralık 2017 Pazar 17:18
  • Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: “Kılıçdaroğlu Kasetle Geldi Dekontla Gidecek”03 Aralık 2017 Pazar 17:08
  • Eski Başbakan Davutoğlu: “Kim El Uzatırsa Elini Kırarız”03 Aralık 2017 Pazar 17:08
  • Ak Parti’li Yazıcı: "Türkiye’yi Bölmeye Kalkışanların Elini Kırarız"03 Aralık 2017 Pazar 17:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti