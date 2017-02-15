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Söke, Didim Ve Buharkent Muhtarlarından Başkan Çerçioğlu’na Teşekkür

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Söke, Didim Ve Buharkent Muhtarlarından Başkan Çerçioğlu’na Teşekkür
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yönetimlerin en önemli ayağını oluşturan muhtarlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yönetimlerin en önemli ayağını oluşturan muhtarlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Söke, Didim ve Buharkent mahalle muhtarları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Mahallelerin sorunlarına kısa sürede çözüm üretmek ve halkın beklentilerine cevap verebilmek amacıyla muhtarlar ile bir araya gelmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu, mahalle muhtarlarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

"Tek Amacımız Aydın Halkına Hizmet"

Başkan Çerçioğlu, toplantıda şimdiye kadar yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi, bundan sonraki süreçte yapılacak olan yatırım ve hizmetleri anlattı.

Başkan Çerçioğlu, vatandaşların istekleri doğrultusunda kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek "Muhtarlarımız, halkımıza vereceğimiz hizmet çalışmalarımızda önemli bir yere sahiptir. Her zaman muhtarlarımızın yanındayız. Tek amacımız Aydın halkına hizmet etmek. Sosyal belediyecilik anlayışıyla felsefemiz halk ister büyükşehir yapar" dedi.

Muhtarlar, Aydın il genelinde yaptığı hizmetlerden ve başarılı çalışmalarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler, hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Söke, Didim Ve Buharkent Muhtarlarından Başkan Çerçioğlu’na Teşekkür

Söke, Didim Ve Buharkent Muhtarlarından Başkan Çerçioğlu’na Teşekkür

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